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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kavga ihbarından kutlama pastası çıktı

Kavga ihbarından kutlama pastası çıktı

Polislerin sahte kavga ihbarına gelmeleri

Polis İhlas Bild Polis Teşkilatı Polis Ekipleri 

-Polislerin İhlas Haber Ajansı Edremit Körfez Bürosuna girişleri
-Polislerin pastayı üflemesi
-Edremit Körfez Muhabiri Emrah Elmas röportaj

( BALIKESİR )- Gazetecilerden polislere 176. yıl jesti BALIKESİR

- Polis teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü kutlanıyor. İhlas Haber Ajansı Edremit Körfez Bürosu personeli ilçede görevli polislere bir sürpriz hazırladı. Sahte kavga ihbarı verilen ajans bürosuna gelen polisler sürpriz bir pasta ile karşılaştı. Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis teşkilatının176. kuruluş yıl dönümü pandemi kuralları doğrultusunda yapılırken, bir jestte gazetecilerden geldi. İhlas Haber Ajansı personeli hazırladıkları pastayı polisler ile birlikte kestiler. Kavga ihbarına geldiklerinin sanan polis ekipleri gazetecilerin pasta ikramı ile karşı karşıya kalınca çok şaşırdılar. Bir çok olayda birlikte yan yana görev yapan polis teşkilatı ve gazeteciler daha sonrasında bir süre sohbet ettiler. İhlas Haber Ajansı Edremit Körfez Muhabiri Emrah Elmas “Polis teşkilatımızın 176. Yıl dönümünde birlikte mesai yaptığımız polis arkadaşlarımıza bir jest yapmak istedik. Küçük bir pasta yaptırdık. Onların bu gününde bir nebze olsa tebessüm ettirebildiysek ne mutlu bize” dedi.

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