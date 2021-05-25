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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kavga ihbarına giden polisler, başından vurulmuş ceset buldu

Kavga ihbarına giden polisler, başından vurulmuş ceset buldu

Olay yeri ekip çalışmaları

( MALATYA ) MALATYA

Polis Tahkikat Cenaze Silahlı Kavga Polis Ekipleri 


- Malatya'nın Hekimhan ilçesi'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olay, Hekimhan ilçesine bağlı Bağyolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgeye kavga ihbarına giden polis ekipleri yol kenarında silahla vurulmuş bir kişiyi buldu. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerinde bir adet tabanca ile nacak bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler hayatını kaybeden şahsın Serkan Oktay (30) olduğunu belirlerken, olaya karıştıkları değerlendirilen M. S., Ö. D. ve T. D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, Serkan Oktay'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (HE-EÇ-
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