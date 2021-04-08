Kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz

-Kavgadan genel ve yakın planlar

-Polis ekibinin gelmesi

-Gelen ekibe konfeti ve bayraklarla karşılama

-Toplu fotoğraflar ve tatlı ikramları

-Röportajlar



( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'ta "Bıçaklı ve sopalı kavga var” ihbarına gelen polisler Türk bayrağı ve konfetilerle karşılandı- Esnaf ile polislik sınavına hazırlanan öğrenciler, çiçek ve tatlı ikramında bulunarak polislerin haftasını kutladı KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta, "Bıçaklı ve sopalı kavga var” ihbarına gelen polis ekibi, olay yerine geldiklerinde Türk bayrağı ve konfetilerle karşılandı. Onikişubat İlçesi Osman Sayın Spor Salonu’ndan 155 polis imdat hattını arayarak bıçaklı ve sopalı kavga ihbarı üzerine, bölgede görev yapan ekip olay yerine geldi. Araçtan inen polis ekipleri, olaya müdahale etmek isterken bir sürprizle karşılaştı. Spor salonunda polislik sınavı için hazırlanan üniversite mezunu öğrenciler, Polis Teşkilatının 176’ıncı yıl dönümünü için karşılarında gören polis ekibine Türk bayrağı ve konfetilerle karşıladı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen polis ekibi, polis adayı öğrencilerine teşekkür etti. Polislere sürpriz organizasyonu yapan esnaf Adem Mağralı ise, polis memurlarına çiçek ve tatlı ikramında bulunarak polislerin haftasını kutladı. Mağralı, “Önceden sadece güvenliğimiz için varlardı, şuanda sağlığımız içinde mücadele ediyorlar. Polis adayı arkadaşlarımızdan da yardım alarak güzel bir sürpriz oldu. Tüm emniyet teşkilatından lüzumsuz olarak aradığım için teşekkür ederim ve polis ekiplerimiz de hızlı bir şekilde geldiğinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Kendilerinin de birer polis adayı olduğunu söyleyen Aliye Berk Taş, “Biz de burada polisliğe hazırlanıyoruz ve inşallah hayırlısıyla biz de polis olarak görev yaparız. Herkese çok teşekkür ederim polis haftamız kutlu olsun” dedi.





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