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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kavga ihbarına gelen jandarma ekiplerine sürpriz

Kavga ihbarına gelen jandarma ekiplerine sürpriz

Jandarma ekiplerinin gelmesi

Fabrika Jandarma Kışla 

-Volkan yakılması ve pasta kesilmesi
-diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de bir fabrika çalışanları, kavga ihbarı yaparak çağırdıkları jandarma ekiplerine pastalı sürpriz yaptı. Kayseri'de bir fabrika çalışanları, Jandarma Teşkilatı'nın 182. yıldönümü dolayısıyla jandarma ekiplerine sürpriz yapmak istedi. 156'yı arayarak çalıştıkları fabrikada büyük bir kavga olduğunu söyleyen çalışanlar, jandarmayı çağırdı. Kısa süre içerisinde fabrikaya gelen ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Volkan yakarak ve alkışlarla jandarma ekiplerini karşılayan fabrika çalışanları, üzerinde "Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıldönümü kutlu olsun" yazılı pasta da kesti. Ekipler de vatandaşların huzurunu ve güvenliğini korumak için her zaman görevlerinin başlarında olduklarını söyleyerek, yetkililere teşekkür etti. (AG-
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