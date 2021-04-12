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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kavga ettiği şahsın kafasına ekmek bıçağı saplayan genç tutuklandı

Kavga ettiği şahsın kafasına ekmek bıçağı saplayan genç tutuklandı

Tutuklanan gencin kovid testi için gittiği hastanede görüntüsü

Hastane Bıçaklı Kavga Ameliyat 

-Polislerin arasında yürümesi
-Polis aracına binmesi
-Polis aracının cezaevine gidişi
-Çocuk Şube dış görüntüsü
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da kavga sırasında bir kişinin kafasına ekmek bıçağı saplayan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi İnce Sokak'ta 6 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada sol baldırından bıçaklanan B.K. (17) ve karnından bıçaklanan S.K. (17) Gazi Devlet Hastanesine, kafasına ekmek bıçağı saplanan 17 yaşındaki E.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bıçak ameliyat ile kafasından çıkartılan E.A. ölümden döndü. E.A.'nın kafasına bıçak sapladığı iddia edilen ve olay sonrası kaçan 17 yaşındaki B.Ö., bugün Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim oldu. Sevk edildiği Samsun Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. B.Ö., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs testi yapıldıktan sonra cezaevine götürüldü.
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