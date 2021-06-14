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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kavga ettiği eşine kızdı, evi ateşe vermeye kalktı

Kavga ettiği eşine kızdı, evi ateşe vermeye kalktı

Olay yerinden detaylar

( MANİSA ) MANİSA

İlk Müdahale Akalan Güvenlik Önlemi Benzin Polis Ekipleri 


- Manisa’nın Yunusemre ilçesinde eşiyle kavga eden bir kişi benzin dökerek evi yakmaya kalktı. Başka bir evi daha yakacağı tehdidinde bulunduktan sonra olay yerinden ayrılan öfkeli kocanın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olay Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Tuna Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşiyle kavga eden Aygün Ş., zemin kattaki evin penceresinden içeri benzin dökerek yakmaya çalıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaparken Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile polis ekiplerine de haber verdi. Kısa sürede yangının çıktığı eve gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Bu sırada evi yakan Aygün Ş., başka bir evi de yakacağı tehdidinde bulunarak olay yerinden ayrıldı. Gideceğini söylediği adres önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri Aygün Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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