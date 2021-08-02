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Kavaklıdere yangını sürüyor
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kavaklıdere yangını sürüyor

Kavaklıdere yangını sürüyor

Yangından detay

Yangın 

-Yanan alandan detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Aydın’ın Başalan Mahallesi’nde başlayan ve Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine yönelen alevler etkisini sürdürüyor. Aydın il sınırları içindeki makilik bölgede başlayan yangın etkisini, arttırarak Kavaklıdere ilçe sınırlarına geçti. Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri alevlere vatandaşlarla birlikte müdahale etti. Alevler Kavaklıdere Nebiler Mahallesi’nde etkisini gösterdikten sonra Çayboyu Mahallesi’ne doğru ilerlemesini sürdürüyor. Nebiler Mahallesin’deki bazı evler ise yangından zarar gördü. Yangına karadan müdahale sürüyor. (OD-Y)
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