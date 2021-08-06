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Kavaklıdere yangını Menteşe sınırlarında devam ediyor
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Kavaklıdere yangını Menteşe sınırlarında devam ediyor

Kavaklıdere yangını Menteşe sınırlarında devam ediyor

Helikopter ile müdahale

Yangın Altın Orman Yangını Helikopter Trol 

-Yangından detay

( MUĞLA )- Kavaklıdere ilçesinden Menteşe ilçesine sirayet eden orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. MUĞLA

- Aydın-Muğla sınırında başlayan Kavaklıdere orman yangını Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe sınırında devam ediyor. 11 mahallenin tedbir amaçlı boşaltıldığı Kavaklıdere ilçesinden Menteşe ilçesi Göktepe mevkiine sirayet eden orman yangını Ballıca mevkiinde devam ederken, rüzgarın etkisi ile seyrini Yatağan ilçesi ve Menteşe Bayır mahallesine çevirdi. Gece saatlerinde etkisini azaltan rüzgar nedeniyle alevler etkisini azaltırken, sabah saatlerinde tekrar alevler yükselmeye başladı.
Bölgeye önce bir uçak sorti yaptıktan sonra iki helikopter havadan, yer ekipleri de karadan yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. (BT-Y)
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