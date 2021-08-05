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Kavaklıdere yangını görüntülendi
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kavaklıdere yangını görüntülendi

Kavaklıdere yangını görüntülendi

drone görüntüleri

( MUĞLA - DRONE)- Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde 4 gün önce Aydın sınırında başlayan orman yangını Menteşe ilçesi sınırlarında yanan saha havadan görüntülendi. MUĞLA

Yangın Ormanlı Altın Gesi Orman Yangını 


- Muğla bölgesinde devam eden ve kontrol altına alınmayan Kavaklıdere’deki orman yangını Muğla’nın merkez ilçesi sınırlarına dayandı. Menteşe’nin kırsal Kozağaç Mahallesi üst bölümlerinde devam eden orman yağını havadan görüntülendi. Kavaklıdere ilçesinde 11 mahallenin boşaltıldığı orman yangını sonrası Menteşe ilçesinin de kırsal Kozağaç Mahallesi tedbir amacıyla geçici olarak tahliye edildi. Gece boyunca kara ekipleri tarafından müdahale edilen orman yangını, sabahın ilk ışıkları ile bir uçak tarafından havadan müdahale edildi. Yer yer alevlerin yükseldiği Göktepe-Kozağaç arasındaki ormanlık bölgede ekiplerin karada çalışmaları sürürken, yangın bölgesi havadan görüntülendi. (AFS-BT-)
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