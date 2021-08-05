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Kavaklıdere ormanları alevlere teslim oldu
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kavaklıdere ormanları alevlere teslim oldu

Kavaklıdere ormanları alevlere teslim oldu

Drone

Yangın Ormanlı Aydın Yangına Müdahale Aydın 

-Ekiplerin hazırlığı
-Detay
-Genel

( AYDIN -DRONE)-Alevlere teslim olan Kavaklıdere havadan görüntülendi AYDIN

- Muğla Kavaklıdere’de akşam saatlerinde artan rüzgar sonrası ormanlık alan alevlere teslim oldu. Geceyi aydınlatan alevler havadan görüntülendi. Aydın’ın Bozdağ ilçesinde başlayan yangın yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle 75 kilometre ilerleyerek Muğla Kavaklıdere ilçesine kadar ulaştı. Gün içerisinde bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip karadan ve havadan meydana gelen yangına müdahale etti. Havanın kararması sonrası rüzgarla birlikte etkisini arttıran yangın karadan aralıksız süren çalışmalarla söndürülmeye çalışılıyor. Öte yandan geceyi aydınlatan yangın havadan görüntülendi.
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