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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kavacık'ta yolcu otobüsü alev alev yandı

Kavacık'ta yolcu otobüsü alev alev yandı

Otobüsün yanması mobese görüntüsü

Mobese Görüntüsü Yolcu Otobüsü Emniyet Şeridi Mobese 

-Yolcular

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kavacık'ta seyir halinde olan yolcu otobüsü bir anda alev alev yanmaya başladı.
Alevlere teslim olan otobüse itfaiye ekipleri müdahale edildi. Olay saat 13.30 sıralarında Kavacık Elmalı mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle birden yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede otobüsü kaplayınca şoför otobüsü emniyet şeridine çekti. Otobüs yolcuları da otobüsü terk ederek yol kenarındaki bahçelik alana kaçtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan yolcu otobüsünü çalışmaları sonucu söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüste maddi hasar meydana geldi.
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