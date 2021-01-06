- Katmandu’da Hava Kalitesi Tehlikeli Seviyede



- Nepal’in başkenti Katmandu’da hava kirliliği seviyesi artarak tehlikeli boyutlara ulaştı. Nepal’in başkenti Katmandu’da havaların soğuması, araç emisyonları, orman yangınları ve endüstriyel kirlilik nedeniyle hava kirliliği giderek artıyor. Şehirdeki hava kalitesi göstergesinin tehlikeli seviyeye ulaştığı Katmandu, IQAir firmasının yayınladığı verilere göre, dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor. Anlık hava durumu ve hava kirliliği verilerini sunan IQAir firmasının AirVisual uygulamasına ait son verilerinde, şehrin bazı bölgelerinde hava kirliliği değerleri 500 mikrogramı geçti. Diğer küresel ölçüm siteleri de Katmandu’nun kirlilik düzeyini 487 mikrogram olarak belirledi. Katmandu'daki hava kirliliği; Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), partikül madde değerlerinin 35 mikrogramın altında olması gerektiği şeklinde belirlediği standarttan 15 kat daha yüksek hesaplanırken, üst üste iki gün "tehlikeli" seviyesinde kaldı. Nepal Çevre Bakanlığı, korona virüs salgını nedeniyle insanları daha fazla dikkatli olmaya davet ederken, kirli havanın virüse bağlı solunum sorunlarını arttırdığını açıkladı.

Çevre Uzmanı Bhushan Tuladhar, "Artan hava kirliliği halk sağlığı için ciddi bir tehdit. Hükümetin acil durum ilan etmesi ve kirliliği azaltmak için acil önlemler alması gerekiyor" dedi.

Nepal Bakanlar Kurulu, geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu hava kirliliği yönergelerini onaylayarak, hava kirliliğinin 300 mikrogramı aşması halinde acil durum ilan edilmesini kabul etmişti. Söz konusu yönergelere göre, hükümet fabrikaları kapatma, açık alanda ateş yakılmasını engelleme ve yollardaki araç sayısını azaltma gibi önlemler alabiliyor.



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