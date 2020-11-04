-Amca Fahrettin ile röportaj

-Cenaze aracının gidişi



( ADANA ) Katliam kurbanı kadınların yakını: "Şiddetli bir geçimsizlik vardı"- Mersin’de ayrılma aşamasındaki kocanın öldürdüğü karısı, kayınvalidesi ve baldızının cenazeleri otopsinin ardından teslim alındı- Anne ve babasız kalan Gülser-Gültekin çiftinin 3 çocuğu devlet himayesi altında ADANA



- Mersin'in Tarsus ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen Gülser Çınar ile annesi Nuran Altunay ve kız kardeşi Mislina Yılmaz'ın cenazeleri otopsi sonrası yakınları tarafından teslim alındı. Amca Fahrettin Köksal ise, “Şiddetli bir geçimsizlik vardı. Biranda eve gelip, ayrılma aşamasındayken bunu yaptı. Geçmişte buna benzer olaylar olmamıştı ama buda alın yazısı oldu” dedi.

Tarsus Yarbay Şemsettin Mahallesi 3907 Sokakta meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu eşi Gülser Çınar'ın annesi Nuran Altunay'ın evine giden Gültekin Çınar, burada çıkan tartışmada, karısı ile birlikte kayınvalidesi Nuran Altunay ve baldızı Mislina Yılmaz'ı tabanca ile vurarak öldürüp, daha sonra aynı silahla intihar etti. 4 kişinin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Bugün sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından Gülser Çınar’ın, Nuran Altunay'ın ve Mislina Yılmaz'ın cenazeleri babaları Murat Altunay, amca Fahrettin Köksal ve yakınları tarafından teslim alındı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan amca Fahrettin Köksal, “Ben şu anda bir şey diyemeyeceğim ama şu anda babamız içeride. Şiddetli geçimsizlikleri vardı, ayrıldılar. Biranda eve gelip, ayrılma aşamasındayken bunu yaptı. Geçmişte buna benzer olaylar olmamıştı ama buda işte alın yazısı oldu. Diyarbakır kökenli birisiydi. Çocukları hariç eşini, baldızını ve kaynanasını öldürdü. Tepkimiz, soğukkanlılığımızı korumak zorundayız. Gülser ile Gültekin Çınar’ın 3 çocukları vardı onları da dün devlet himayesi altına aldı” diye konuştu.

Öte yandan, Gültekin Çınar’ın cenazesinin de Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’nda olduğu ancak herhangi bir yakınının almak için başvuru yapmadığı öğrenildi. Baba Murat Altunay ise gazetecilere açıklama yapmadı.



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