Katliam gibi kazada yeni detaylar ortaya çıktı



- Balıkesir’de 15 kişinin ölümü ve 17 kişinin yaralanmasıyla biten kazaya yolcular dakika dakika ilerlediler. 7 Ağustos akşamı saat 18.30 Zoguldak’tan tarifeli olarak İzmir Dikili istikametine giden otobüsü Kerem B. ve yedek şoför Cengiz U. dönüşümlü olarak kullandılar. İzmit’e kadar otobüsü Cengiz U. kullandı ve 23.00’da otogarda sürçü değişimi yapıldı. İzmit’ten sonra kaza anına kadar aracı Kerem B. kullandı. Kazadan yaklaşık bir saat 40 dakika önce Susurluk’ta bir dinlenme tesisine giren otobüs yarım saatlik molanın ardından Balıkesir’e doğru yola çıktı. Balıkesir İzmir Çevreyolu'ndan Balıkesir OSB Edremit Çevreyolu'na giriş yapan otobüs Edremit yoluna giriş yapmak üzereyken köprülü kavşaktan sonra yoldan çıktı. Kazada 11 kişi olay yerinde 4 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralılarsa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 17 yaralıdan 3'ü tamamlanan tedavinin ardından taburcu edildi.

