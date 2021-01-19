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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Katliam gibi kazada jandarma Uzman Çavuş, eşi ve minik oğulları yaşamını yitirdi

Katliam gibi kazada jandarma Uzman Çavuş, eşi ve minik oğulları yaşamını yitirdi

-Kazadan Görüntü

Hastane Jandarma Uzman Çavuş Yolcu Otobüsü Direksiyon 

--aileden fotoğraf
--kazadan fotoğraf

( KARS ) KARS

- Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada Uzman Çavuş Asil Koca, eşi Pakize Koca ve 4 yaşındaki oğulları Toprak Ege Koca hayatını kaybetti. Kazaya dair yeni görüntü ortaya çıktı. Sarıkamış istikametine giden otomobilin sürücüsü Asil Koca, yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolcu otobüsü ile çarpıştı. Anne ve oğlu olay yerinde can verdi Kazada Asil Koca ağır yaralanırken anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki oğlu Toprak Ege Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan uzman çavuş Asil Koca, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Asil Koca'nın Çorumlu olduğu ve Sarıkamış Jandarma Komando Taburunda Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Çorum’lu ailenin acı haberi, Akçakent Mahallesi TOKİ Konutlarında oturan baba İlhan Koca'ya yetkililerce verildi.
Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. (AY-ÖB)
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