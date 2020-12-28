Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi öldü

-Kazada ölenlerin olduğu otomobilde çalışması yapılmasından görüntü

-Kazaya karışan tırdan görüntü



( AFYON KARAHİSAR)- Tır ile otomobil çarpıştı ardından facia yaşandı AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu karı koca çift ile birlikte 9 yaşındaki çocukları ve kayınvalide hayatını kaybetti. Kaza, Dinar-Konya karayolu Akgün köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vehbi Özen yönetimindeki 31 ADT 254 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen Murat K., idaresindeki 01 Y 9181 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki tarlaya girerek durabildi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sürücü Özen ile birlikte araç içerisinde bulunan eşi Ayşe Özen ve kayınvalidesi Cemile Kılıçaslan’ın öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki Yağmur Özen isimli çocuk ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan cesetleri ise jandarma ve itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonrası çıkarabildi. Öte yandan, kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Murat K., ise ayakta tedavi edildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. (GC-



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