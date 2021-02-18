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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Katliam gibi kavganın cinayet zanlısı yakalandı

Katliam gibi kavganın cinayet zanlısı yakalandı

arşiv görüntüler

( ŞANLIURFA )- Cinayet zanlısı akrabasının evinde yakalandı ŞANLIURFA

Adli Kontrol Silahlı Kavga Şafak Operasyonu Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 


- Şanlıurfa’da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada cinayet zanlısı olarak aranan şahıs, saklandığı bir yakınının evinde jandarma tarafından şafak operasyonuyla yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, 26 Aralık 2020 tarihinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Remzi kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre aralarında arsa nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki aile kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.Cinayet zanlısı bir yakınının evinde yakalandıCinayet zanlısı olduğu belirlenen H.P. isimi şahsı yakalamak için çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, H.P.'nin bir yakınının evinde saklandığını belirledi. Şafak vakti eve operasyon düzenlenen ekipler, H.P. isimli şahıs ile ev sahibi akrabası A.P.’yi yakaladı. Gözaltına alınan şahıslardan H.P. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olayın geçmişiOlay, Şanlıurfa-Bozova karayolu üzerindeki kırsal Remzi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arsa anlaşmazlığı sonucu husumet bulunan Avcı ve Polat aileleri görüşmek üzere Remzi Mahallesinde toplandı. Burada bir süre görüşen taraflar arasındaki anlaşmazlık büyüyerek tabanca ve uzun namlulu tüfeklerin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Karayolu üzerine taşınan silahlı kavgada Mehmet Emin Avcı, İbrahim Polat, Ömer Avcı, Mustafa Avcı ve Elif Avcı hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.
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