Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Katledilen baba ve oğlun görüntüleri yürek burktu

Katledilen baba ve oğlun görüntüleri yürek burktu

Baba ve oğlun görüntüleri

( ESKİŞEHİR )-Baba ve oğlunun ölmeden önceki neşeli anları ESKİŞEHİR

Sosyal Medya İlkay Masaj 


- Eskişehir’de geçtiğimiz hafta evlerinde katledilen aileden öldürülen 4 yaşındaki Doruk’un babasına yapmış olduğu masaj görüntüleri yürekleri dağladı. Eskişehir’de 15 Şubat tarihinde İlkay Tokkal’ın eski ortağı tarafından katledilen aileden İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki oğlu Ali Doruk Tokkal’ın neşeli görüntüleri ortaya çıktı. Bir akrabası tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde baba Tokkal’ın sırtına Ali Doruk Tokkal’ın minik elleriyle masaj yaptığı görüntülendi. Videoyu izleyenlerin yürekleri küçük Doruk ve babası için dağlandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı