Katledilen anne ve kızın yakınları konuştu

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( İSTANBUL )- Kartal’da katledilen anne ve kızın cenazeleri Adli Tıp'tan alındı İSTANBUL



- Kartal'da, yaşadıkları evde ölü bulunan anne ve kızın cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazeleri alan Azime Özcan’ın kardeşi Nihat Kuz, “Olay iki sefer edinilen yüklü miktardaki borçlardan çıktı, iki evliliği de zaten borçlar yüzünden bitti” dedi.

Kartal Atalar Mahallesi'nde Azime Özcan ve kızı Yasemin Özcan’ın evde ölü bulunmuştu. Yapılan incelemelerde Ahmet Özcan'ın annesini ve ablasını öldürdüğü belirlenmişti. Gözaltına alınan Ahmet Özcan'ın sorgu işlemleri sürerken talihsiz anne ve kızının Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Adli Tıp Kurumu önünde cenazeleri teslim almaya gelen Azime Özcan’ın kardeşi Nihat Kuz, “Olay dün akşam 19.30 sıralarında yeğenimin telefonla aramasıyla başladı.

‘Annemden haber alamıyorum, kız kardeşimden haber alamıyorum. Telefonlara cevap vermiyor, ondan sonra çilingir getirdim, kapıyı açtırdım. Annem ve kız kardeşim yerde yatıyorlar’ gibi bir olay söyledi.



Tabi ben derhal olay yerine gittim, olay yerinde ablam ve yeğenimin cansız bedenlerini gördüm. Ama cesetler şişmişti. Gördüğüm kadarıyla bir gün önce cinayeti işlemiş. Daha sonra dedim ki, bunları en son ne zaman gördün, dedi ki dayı, sabah gördüm. Dedim ki, bu sabah ki bir olay değil, cesetler şişmiş dedim. Daha sonra polisleri çağırdım ve polise, olayın tüm sorumlusu, katili bu dedim. Bunu sakın bırakmayın. Sonra polis arkadaşlar gelip inceleme yaptı. Olayı inkar etti ama sonra götürmüş, olayı kabul etmiş” diye konuştu.

Zanlının iki sefer yüklü miktarda borç edindiğini olayın bu borçlardan dolayı çıktığını anlatan acılı dayı Kuz, “Bu daha önce bir evlilik yapmış, ayrılmıştı. İkinci evliliğini yapmıştı, o da sorunluydu, boşanma aşamasındaydı. Bu boşanmalar borçlar nedeniyleydi. Ablam borçlarını kapatacağım diye evini sattı. İkinci sefer yanına aldı, yanında yaşarken ikinci bir borç daha yapmış. Meblağ bilemiyorum, baya bir yüklü. Olay bundan çıkmış, bu evi de satacaksın diye. Ablam da sattırmam her şeyimi verdim, daha ne vereyim diye. sonra tartışma çıktı, ablamı ilk katletmiş, sonra ablasını bıçaklamış. Olayı bir gün öncesinden yapıyor” şeklinde konuştu.

“Cinayet aletini kardeşinin eline verip intihar süsü vermiş” Olayı ablasının üzerine yıkma süsü verdiğini anlatan Kuz, “Daha sonra bıçağı kardeşinin eline veriyor cinayet aletini. Ablam annemi öldürdü, sonra kendini intihar etti süsü vermeyi düşünmüş. Ama kamera kayıtlarında işten erken çıktığı ve eve geldiği tespit edilmişti. Daha sonra suçunu itiraf etti, kıyafetlerini iş yerinin yakınlarındaki bir konteynırda bulmuşlar. İnsan annenin, kız kardeşinin saçının teline kıyamazken, sen nasıl olur da anneni katledersin” diye anlattı.

