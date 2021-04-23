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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Katlanan bayrağı düzeltmek içi kedilerini tehlikeye attılar

Katlanan bayrağı düzeltmek içi kedilerini tehlikeye attılar

-Gençlerin katlanan bayrağı düzeltmesi (cep telefonu)

( YOZGAT )- Yozgat’ta bir grup gencin katlanan bayrağımızı düzeltmek için kendilerini tehlikeye attığı anlar cep telefonu ile görüntülendi YOZGAT

Korkuluk Cep Telefonu Şahit 


- Yozgat’ta bir grup gencin katlanan bayrağımızı düzeltmek için kendilerini tehlikeye attığı anlar cep telefonu ile görüntülendi. Edinilen bilgiye izleyenlere gurur veren görüntüler Yozgat’ta şehir merkezinde bulunan Yavuz Selim İlköğretim okulunda çekildi. Okulun dış cephesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile asılan Türk bayrağı rüzgârın etkisi ile katlandı. Mahallenin gençleri katlanan bayrağı düzeltmek için pencerenin korkuluklarına tırmandı. Ancak bayrağa uzanamadılar. Bu kez bir genç kendisini tehlikeye atarak, korkuluklara tırmanan arkadaşının omuzlarına çıktı. Bayrağı düzeltmeyi başardı. Bu anlar şahit olan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
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