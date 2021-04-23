Katlanan bayrağı düzeltmek içi kedilerini tehlikeye attılar



- Yozgat’ta bir grup gencin katlanan bayrağımızı düzeltmek için kendilerini tehlikeye attığı anlar cep telefonu ile görüntülendi. Edinilen bilgiye izleyenlere gurur veren görüntüler Yozgat’ta şehir merkezinde bulunan Yavuz Selim İlköğretim okulunda çekildi. Okulun dış cephesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile asılan Türk bayrağı rüzgârın etkisi ile katlandı. Mahallenin gençleri katlanan bayrağı düzeltmek için pencerenin korkuluklarına tırmandı. Ancak bayrağa uzanamadılar. Bu kez bir genç kendisini tehlikeye atarak, korkuluklara tırmanan arkadaşının omuzlarına çıktı. Bayrağı düzeltmeyi başardı. Bu anlar şahit olan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.



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