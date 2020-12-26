Katil zanlısı 13 yıl sonra yapılan aramada yakalandı



- Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolünde A.A. adlı kişinin 2007 yılında Adana’nın Seyhan ilçesinde çıkan bir kavgada S.Ç’yi kasten öldürme suçundan arandığı tespit edilip anında yakalandı.Kahramankazan Akıncı Gişeleri Yol Kontrol Noktasında durdurulan otobüste yapılan kimlik kontrolü sonucu 2007 yılından bu yana kasten öldürme suçundan arandığı tespit edilen A.A. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.



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