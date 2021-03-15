Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Katarakt ameliyatı ile 20 yıl sonra yeniden görmeye başladı

- Katarakt ameliyatı ile 20 yıl sonra yeniden görmeye başladı

-20 yıl sonra görmeye başlayan adamın ilk anları

(MANILA) MANILA

Katar Katarakt Ameliyatı Katarakt Yaşlı Adam Ameliyat 


- Filipinler’de 65 yaşındaki katarakt hastası adam, yapılan operasyon ile 20 yıl sonra yeniden görmeye başladı.
Yaşlı adam, yeniden görmeye başladığı ilk anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Filipinler’de iki gözünde de katarakt olan 65 yaşındaki adam, maddi durumu ameliyat parasını karşılamaya yetmediği için 20 yıldır görme yetisini kaybetmiş halde yaşıyordu. Yaşlı adamın durumuna üzülen komşuları ve bir hayır kurumu sayesinde yaşlı adamın katarakt ameliyatı olması sağlandı. Luzon bölgesindeki Pampanga kentinde bulunan Uluslararası Göz Merkezi'nde 12 Mart’ta katarakt ameliyatı olan yaşlı adam, 20 yıl sonra yeniden görmeye başladı.
Yaşlı adam, yeniden görmeye başladığı ilk anlarda ise gözyaşlarını tutamayarak duygu dolu anlar yaşadı. Ameliyatın ardından yaşlı adam, Doktor Noel Lacsamana'ya teşekkür ederek sarıldı. Doktor Lacsamana yaptığı açıklamada, operasyonun 7 dakika sürdüğünü belirterek, “Çok özel bir andı. Hasta bunca yıldan sonra tekrar görebildi” dedi.
Yaşlı adamın eşi de kocasının yeniden görmeye başladığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Yaşlı kadın, “Kocam önce sağ gözündeki görüşünü kaybetti, sonra sol gözündeki görmeyi de yavaş yavaş kaybetti. Bir daha görebileceği umudunu neredeyse yitiriyordum” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan'dan Katar'daki Birliğe ZiyaretErdoğan'dan Katar'daki Birliğe Ziyaret
Erdoğandan KatardaErdoğandan Katarda
Körfezde Türk RüzgarıKörfezde Türk Rüzgarı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement