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- Katar Emiri Şeyh Temim, Bağdat'ta Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Katar Emiri Şeyh Temim, Bağdat'ta Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

- Katar Emiri Şeyh Temim, Bağdat'ta Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi görüşme

( BAĞDAT ) BAĞDAT

Amed Uluslararası Başkent 


- Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İrak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi ile bir araya geldi. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi ile bir araya geldi. Katar medyası, görüşmede iki kardeş ülke arasındaki ikili ilişkilerin ve bu ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirme ve güçlendirme yollarının gözden geçirildiğini ve ortak çıkarların yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığını aktardı. Öte yandan Katar Emiri Şeyh Temim ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na katılmak için bu sabah Bağdat'a gelmişti.
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