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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kataloglu fuhuş çetesi çökertildi

Kataloglu fuhuş çetesi çökertildi

Operasyon anı

Mağdur Kadın Polis Merkezi Fuhuş Operasyonu Fuhuş Çetesi Cep Telefonu 

-Evlerde arama yapmaları
-Ele geçirilenler
-Asayiş Şube çıkış

( İSTANBUL )- Fuhuş çetesine operasyon anı kamerada İSTANBUL

- İstanbul’da 4 ilçede 11 farklı adrese fuhuş operasyonu düzenledi.
Operasyonda, aralarında çete liderinin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Fuhuş çetesinin kadınların fotoğraflarını içeren katalog dokümanlarını zengin iş adamlarına gönderdikleri ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından fuhuş çetelerine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerinde 11 farklı ikamet ve otele eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Düzenlenen operasyonda, aralarında çete liderinin de olduğu tespit edilen Ukrayna kökenli Anna K. ve diğer 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Müşterileri olduğu tespit edilen 12 şahıs ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda 7 adet sim kart ,7 cep telefonu, zorla çalıştırdıkları iddia edilen mağdurların isimleri, alınan ve verilen para kayıtlarının not defterleri son olarak, 400 dolar ve 350 euro para ele geçirildi. Kadınların fotoğraflarından katalog oluşturmuşlar Öte yandan, çalıştırılan mağdur kadınların fotoğraflarını içeren katalog dokümanları ve müşterilerin bu yöntemle kadınları seçtiği tespit edildi. Ekipler daha sonra şüphelilerin V.I.P iş adamlarına katalogla kadın seçtikleri ve çok yüksek meblağlar aldıkları tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden Anna K. ve diğer 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon anı saniye saniye görüntülendi.
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