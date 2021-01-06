Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Kastaomunu'da yoğun sis zincirleme trafik kazasına sebep oldu: 3 yaralı

- Kastaomunu'da yoğun sis zincirleme trafik kazasına sebep oldu: 3 yaralı

Kaza yeri genel görüntü

Trafik Kazası Trol 

-Kaza yeri detay görüntü

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 Karayolunda sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Tosya D-100 Karayolu Tosya Kuzuçimeni mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yoğun sisin etkili olduğu D-100 Karayolunda saatlerinde 55 TH 144 ve 61 YF 117 plakalı iki TIR ile 34 NV 3898 plakalı otomobil karıştığı zincirleme trafik kazasında Cihat Ü.(21), Cemil F.(30) ve Orhan P. (31) adlı 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. (MÜ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı