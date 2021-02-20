Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KASTAMONU - Yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

KASTAMONU - Yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

- Hastaya ulaşılması - AFAD ekibinin hastayı araca taşıması - Hastanın ambulansa alınması Kastamonu 'da yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber olduKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Bozkurt ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.Yolu kardan kapanan Koşmapınar köyünde yaşayan Tayfun Kartal, ameliyatlı bacağının şişmesi sonucu 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) harekete geçti.Ekipler, paletli araçla köyden aldığı Kartal'ı kara yolunda bekletilen ambulansa ulaştırdı.Kartal, ilk müdahalesinin ardından Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlk Müdahale Hastane Paletli Araç Harekete Geç Ameliyat 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement