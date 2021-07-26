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KASTAMONU - Yıldırım isabet eden evde yangın çıktı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KASTAMONU - Yıldırım isabet eden evde yangın çıktı

KASTAMONU - Yıldırım isabet eden evde yangın çıktı

- Yıldırım isabet eden evde çıkan yangın - Yangını söndürme çalışmaları Kastamonu 'da yıldırım isabet eden evde yangın çıktıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Araç ilçesinde yıldırım isabet eden iki katlı ahşap ev yandı.İlçeye bağlı Erekli köyünde Ali Yanık'a ait 2 katlı ahşap ev yıldırım isabet etmesi sonucu yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Samatlar Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında Yanık'a ait ev kullanılamaz hale geldi.Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenildi.

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