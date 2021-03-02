KASTAMONU - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
- Şehit Erkan Kendirci İlkokulu binasının dış/genel planı - Okul bahçesinde toplanan öğrenciler - Öğrencilerin sınıflara alınması - Sınıf sıralarında oturan öğrencilerKASTAMONU - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk değerlendirme haritasına göre, orta riskli iller arasında yer alan Kastamonu 'da, okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Şehit Erkan Kendirci İlkokulu'nda ders zili çaldı.
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