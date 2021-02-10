Kastamonu'ya 5 yıldızlı mahalle konağı yapılacak

-Dua edilirken çekilmesi

-Harç dökülürken çekilmesi

-Konuşmanın çekilmesi

-Detaylar



( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu Belediyesi, Esentepe Mahallesi’nde yapılacak olan Esentepe Mahalle Konağı’nın temelini attı. Konağın zemin katında muhtarlık hizmetleri, birinci katında ise mahalle halkının özel günlerinde kullanabileceği çok amaçlı salonu olacak. Konak içerisinde mutfak ve asansör sistemi de bulunacak. Esentepe Mahalle Konağı, 300 metrekare alan üzerine inşa edilecek ve 170 metrekare kapalı alana sahip olacak. Konağın zemin katında muhtarlık hizmetleri, birinci katında ise mahalle halkının özel günlerinde kullanabileceği çok amaçlı salonu olacak. Konak içerisinde mutfak ve asansör sistemi bulunacak. Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile MHP Kastamonu İl Başkanı Emin Çınar’ın da katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

"Mahalle kültürünün yaşaması lazım" Mahalle kültürünü yaşatmayı amaçladıklarını belirten Vidinlioğlu, "Seçim döneminde mahalle konaklarının öneminin üzerinde durmuştuk. Çünkü mahalle kültürünün yaşaması lazım. Özellikle teknolojiyle birlikte git gide mahalle kültürümüzden uzaklaşan bir hal alıyoruz. Mahalle konaklarının bu anlamda çok büyük önemi var. Yeniden mahalle kültürünü yaşatmamız lazım. Yeniden çocuklarımızın bir arada oyun oynama alışkanlığını kazandırmamız lazım. Bundan birkaç ay önce temelini attığımız Oyuncak Kütüphanesi ve Çocuk Bakımevi bitmek üzere. Esentepe Mahallemizde de mahalle konağının temelini atıyoruz. Bunların devamı gelecek. Esentepe Mahalle Konağı’mız 300 metrekare alan üzerine inşa edilecek ve 170 metrekare kapalı alana sahip olacak. Zemin katında muhtarlık hizmetleri birinci katta ise mahalle halkımızın özel günlerinde kullanabileceği çok amaçlı salon olacak, mutfak ve asansör sistemi de projemizde yer alacak. Projemizi mahalle sakinlerimizin de fikirlerini alarak planını programını yaptık. Bundan sonrasında da tüm mahallelerimizde olmasa bile iki üç mahallemizin birleşme noktalarında bu tarz mahalle konaklarının yapımına hız vereceğiz" dedi.

"Algı operasyonlarına alıştım" Geçtiğimiz günlerde ana ishale hattında meydana gelen arıza sebebiyle yaşanan su sıkıntısı konusunda özellikle sosyal medyada yapılan eleştirilere cevap veren Başkan Vidinlioğlu şu ifadeleri kullandı: "Bu konuyla ilgili hemen sosyal medya üzerinden bir algı operasyonu yapılmaya çalışıldı. Ben bu algı operasyonlarına alıştım ve çok fazla dikkate almıyorum. Çünkü ben sabaha kadar ekiplerimizle sahadaydım. Özellikle KASKİ ve fen işleri müdürlerimiz, başkan yardımcılarımız ile belediye meclis üyelerimiz arızanın olduğu noktalarda incelemelerde bulunduk. Gönül isterdi ki arıza daha hızlı onarılabilsin. Ancak sudaki basınç ile birlikte borularda tekrar tekrar arızalar meydana geldi. Onarımın yapılması için Bursa’da özel imalat yapıldı ve parça hızla ilimize getirilerek arıza giderildi. Ekiplerimiz geceli gündüzlü çalıştı. Gönül isterdi daha erken bitsin. Meydana gelen arızanın büyüklüğü göz önüne alındığında olabilecek en hızlı sürede onarım gerçekleştirildi.

Bu bir hizmet işi. Geceli gündüzlü bütün ekiplerimiz sahadaydı. Ve sürekli vatandaşlarımıza bilgilendirme yaptık. Kim ne demek istiyorsa desin. Biz seçim döneminde ne dediysek hepsini bir bir yerine getiriyoruz. Bizim söz verip yapmayacağımız iş olmaz. Söz verip yarım bırakacağımız işte olmaz. Allah ömür verdikçe. Buradayız, hizmetteyiz. Hepsini de hakkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz" Başkan Vidinlioğlu, eski belediye binasının da önümüzdeki ay yıkılacağını söyledi.



"Pastırmadan bahsettik kimyanız bozuldu" Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’ın, kendisine Kayseri’den pastırma gönderdiğini belirten Başkan Vidinlioğlu, "Pastırmalarını tattım. Biz de buradan oraya pastırma gönderdik. Kayseri’de yayın yapan iki televizyon kanalı teşekkür için aradılar ve pastırmamızı lezzetli bulduğunu söylediler. Dün de Kastamonu'nun pastırma üretiminin Kayseri'ye göre yüzde 2 civarında olduğu söylendi. Kayseri’ye oranla böyle bir üretimden bahsediliyor. 'Telaş edilecek bir nokta yok' dedim. Ancak yüzde bir iki ile yüzde 45 oy aldıysak yüzde 5 üretim olsa ne olacak bu işin sonu? 'Pastırmadan bahsettik kimyanız bozuldu, sucuk faslına girmedik onu da önümüzdeki günlerde bahsederiz' dedim" Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurban kesilerek Esentepe Mahalle Konağı’nın temeli atıldı. (Vİ-HFV-



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