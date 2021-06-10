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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KASTAMONU - Taşköprü'de yol kenarında sarımsak satışına temmuz ayına kadar izin verilmeyecek

KASTAMONU - Taşköprü'de yol kenarında sarımsak satışına temmuz ayına kadar izin verilmeyecek

- Taşköprü Kaymakamlığı binası - Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal ile röportajTaşköprü'de yol kenarında sarımsak satışına temmuz ayına kadar izin verilmeyecek - Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal: - "Temmuz ayında hasadın ardından üreticilerimiz yol kenarlarında satış yapabilecekler ama biz tedbirlerimizi bitirmeyeceğiz çünkü içine başka sarımsak karıştırılabilir"KASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun sarımsağı ile ünlü ilçesi Taşköprü'de yol kenarında sarımsak satışı, temmuz ayına kadar yasaklandı.Raf ömrü 10 ayı bulan ve Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret alarak tescillenen Taşköprü sarımsağının temmuzda başlayan satışı, nisan ayı sonunda tamamlanıyor.Mayıs ve haziran aylarında ise bazı üreticiler tarafından üretilen ya da başka şehirlerden getirilen sarımsaklar Kastamonu - Sinop kara yolunun Taşköprü kesiminde yol kenarında satışa sunuluyor.Taşköprü Kaymakamlığınca başlatılan çalışma kapsamında ilçe sınırlarındaki yol kenarında sarımsak satışına temmuz ayına kadar izin verilmeyecek.Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, AA muhabirine, Taşköprü sarımsağında hasadın temmuz ayında başladığını söyledi.

Kendi aracıyla birkaç hafta önce Kastamonu - Sinop kara yolunda seyahat ettiğini anlatan Partal, yol kenarında yeni hasat edilmiş sarımsaklar gördüğünü dile getirdi.Satıcıların yanına gittiğini aktaran Partal, "Kaymakam olduğumu fark etmemişlerdi. Sarımsağı sordum. Büyük çoğunluğu Taşköprü sarımsağı olduğunu söyledi.

Bu sarımsaklardan üç farklı yerden 20 ila 30 lira arasında değişen fiyatlarda satın aldım. Bu şu demek esasında, bunlar Taşköprü sarımsağı değil, yabancı menşeli sarımsaklar. Taşköprü sarımsağının ününden faydalanılıyor. Buna karşı mücadele başlattık. Üreticilerimizin ve yol kenarında satış yapan esnafımızın çoğu bizimle aynı fikirde ve bunu kabul ettiler." ifadelerini kullandı.Bu durumu engellemek için tüm kamu kurum kuruluşları ile üreticilerle birlikte hareket ettiklerini vurgulayan Partal, şunları kaydetti:"Taşköprü sarımsağı tescilli bir ürün, bu konuda Sınai Mülkiyet Kanunu ve tescil kanununa ilişkin haklarımız var. Buna uymayanları, Taşköprü sarımsağının değerini azaltanları ve tüketiciyi kandıranlara karşı gerekli işlemleri yapıyoruz. Temmuz ayına kadar yol güzergahları üzerinde Taşköprü sarımsağı algısı yaratarak yabancı menşeli sarımsakların satışını yasakladık. Uymayanlara karşı savcılığa suç duyurusunda bulunarak hileye yol açan ürünler toplatılabiliyor. Temmuz ayında hasadın ardından üreticilerimiz yol kenarlarında satış yapabilecekler ama biz tedbirlerimizi bitirmeyeceğiz. Çünkü içine başka sarımsak karıştırılabilir. Bunu da kontrol edeceğiz. Tüketicinin aldatılmasını ve haksız kazanç elde edilmesini önleyeceğiz. Uygulamadaki temel amacımız üreticimizi ve tüketicimizi koruyarak Taşköprü sarımsağını güvenli şekilde geleceğe aktarmak."

Güzergah Asad Muhabir Suç Duyurusu Trol 

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