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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KASTAMONU - Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

KASTAMONU - Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

- Taşköprü ilçe tabelası - Operasyon kapsamında adreslerde arama yapılması - Aramada ele geçirilen silah ve fişek, dedektör ve dokümanlar Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da polis ekipleri tarafından 10 adreste eş zamanlı düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince il merkezinde 4, Taşköprü ilçesinde ise 6 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.Operasyonlarda 198 tarihi eser niteliğinde sikke, 34 tarihi eser niteliğinde obje, ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait fişekler, dedektör ve dokümanlar ile çeşitli kişiler adına düzenlenmiş 31 senet ele geçirildi.Operasyon sonucu yakalanan 4 şüpheli hakkında, tefecilik ve tarihi eser kaçakçılığı suçlarından adli işlem yapıldı.

Kaçak Akalan Tefecilik Tarihi Eser Kaçakçılığı Polis Ekipleri 

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