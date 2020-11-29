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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntüler - Nasrullah Meydanı'ndan görüntüler - Tarihi Kambur Köprü'den görüntülerKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da saat 20.00 itibarıyla iş yerleri alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve marketlerdeki esnaf kepengi indirdi, rolis ve zabıta ekipleri kısıtlama kapsamındaki iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.Kentin en işlek meydanlarından Cumhuriyet ve Nasrullah meydanlarında insan hareketliliği sona erdi.

Alışveriş Market Zabıta Trol 

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