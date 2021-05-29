KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
- Cumhuriyet ve Nasrullah meydanlarından görüntü - Cadde ve sokaklardan görüntüKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.Kentin işlek noktalarından Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.Polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Jandarma tarafından da köylerde denetimler yapılıyor.
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