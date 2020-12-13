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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
KASTAMONU - Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift yaşamını yitirdi

KASTAMONU - Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift yaşamını yitirdi

- Hayatını kaybeden çiftin yaşadığı evin önü Kastamonu 'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift yaşamını yitirdiKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Seydiler ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.Yayla Mahallesi'nde yaşayan Tahsin ve eşi Nuriye Yeğenoğlu'ndan haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti.Defalarca çalmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine camdan içeriye giren yakınları, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.Eve duman dolduğunu fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.Sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.Tahsin ve eşi Nuriye Yeğenoğlu'nun cenazeleri otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cenaze Karbonmonoksit Bild Karbon Sağlık Ekipleri 

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