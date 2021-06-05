Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KASTAMONU - Sis ulaşımda aksamalara neden oluyor

KASTAMONU - Sis ulaşımda aksamalara neden oluyor

- Kastamonu İstanbul yolunda sisten detay Kastamonu 'da sis ulaşımda aksamalara neden oluyorKASTAMONU (AA) - Kastamonu - İstanbul kara yolunda etkili olan sis ulaşımı aksatıyor.Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kurusaray mevkisinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.Sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.

Urus Aşırı Hız 

İlgili Foto Galeriler
Hız Konusunda Birbirleriyle YarışıyorlarHız Konusunda Birbirleriyle Yarışıyorlar
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement