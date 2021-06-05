KASTAMONU - Sis ulaşımda aksamalara neden oluyor

- Kastamonu İstanbul yolunda sisten detay Kastamonu 'da sis ulaşımda aksamalara neden oluyorKASTAMONU (AA) - Kastamonu - İstanbul kara yolunda etkili olan sis ulaşımı aksatıyor.Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kurusaray mevkisinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.Sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.
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