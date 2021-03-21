KASTAMONU - Sis ulaşımda aksamalara neden oluyor

- Sisli yolda ilerleyen araçlarSis ulaşımda aksamalara neden oluyorKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da D - 765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis etkili oluyor.Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda, görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.Sis nedeniyle sürücüler, Kastamonu 'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.
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