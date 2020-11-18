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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KASTAMONU - Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

KASTAMONU - Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

- Kazanın meydana geldiği kara yolu - Kaza yapan araçlar - Araçlarda meydana gelen hasar - Ekiplerin çalışmaları Kastamonu 'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.İnebolu - Kastamonu kara yolu Toprak Köprü mevkisinde Ahmet Sever yönetimindeki 37 DR 476 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.Kazada sürücü Ahmet Sever, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Kezban Sever ile Ercan Sever yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Kazası Bild 

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