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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Kastamonu ormanları 4 gündür yanıyor

Kastamonu ormanları 4 gündür yanıyor

Helikopterin çekilmesi

İtfaiye Aracı Ormanlı Başkent Orman Yangını Helikopter 

-Arazözlerin çekilmesi
-Alevlerin çekilmesi
-Alevlerin söndürmeye çalışılması
-Yayla evlerini yangının tehdit etmesi
-Detaylar

( KASTAMONU )-Kastamonu'da iki farklı noktada 4 gündür devam eden orman yangını söndürülemiyor KASTAMONU

- Türkiye’nin orman envanterinin başkenti sayılan Kastamonu ormanları 4 gündür söndürülemiyor. Yangına iki helikopter ile birlikte 400’den fazla personel müdahale ediyor. Kastamonu’da bin 450 rakımlı Yaralıgöz Dağı'nın eteklerinde Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisinde 4 gün önce ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı. Gürcüdere Yaylası ile Attepe Yaylası’nda ormanlık alanda başlayan yangına, 70 arasöz, su tankeri, ikmal aracı, itfaiye aracı, 2 helikopter ve 400’den fazla personelin müdahale ettiği öğrenildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle arazözlerin yetersiz kaldığını söndürme çalışmalarında iki helikopterde destek veriyor. Rüzgarın da etkisiyle yer yer farklı noktalarda tekrar başlayan yangın, zorlu arazi şartları nedeniyle 4 gündür kontrol altına alınamadı. Öte yandan Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisinde çıkan orman yangına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Attepe Yaylası'nda da ormanlık alanda yangın çıktı. Yoğun çaba sonrasında Attepe Yaylasındaki yangın kısmen kontrol altına alınırken, Gürcüdere Yaylasındaki yangına ise müdahale halen devam ediyor.
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