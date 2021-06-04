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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KASTAMONU - Organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı

KASTAMONU - Organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı

- Zanlıların emniyete getirilmesiOrganize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Polis ekiplerince mafya tipi çıkar amaçlı suç örgütü yapılanması içinde bulunan ve "Nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, şantaj, nitelikli dolandırıcılık, tehdit, özel hayatın gizliliği" gibi suçlar gerçekleştiren organize suç örgütüne yönelik 1 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adli Kontrol Suç Örgütü Operasyonu Suç Örgütü Dolandırıcılık Nitelik 

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