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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Kastamonu organize sanayi bölgesinde 'mobil aşı' uygulaması başladı

Kastamonu organize sanayi bölgesinde 'mobil aşı' uygulaması başladı

Kastamonu organize sanayi bölgesinde "mobil aşı" uygulaması başladı - Aşı alanı - Aşılama çalışmaları - Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın konuşması - Vali Çakır ve beraberindekilerin aşı çalışmalarını incelemesi - OSB'deki çalışanlardan Hüseyin Kocaosmanoğlu'nun konuşması - Sadık Tarakçı'nın konuşması Kastamonu organize sanayi bölgesinde "mobil aşı" uygulaması başladı - Vali Avni Çakır: - " Kastamonu Sağlık Müdürlüğü olarak şu ana kadar 240 bin aşılama gerçekleştirdik. Bunun yaklaşık 140 bini birinci doz aşı"KASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da organize sanayi bölgesindeki (OSB) çalışanlar ile eşlerine mobil aşı ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) aşısı uygulanıyor.OSB'deki Kastamonu Entegre Firması binasının girişinde oluşturulan aşı alanında aşıları yapılan işçiler, bir süre dinlendikten sonra işlerine devam etti.Mobil ekip, uygulama ile OSB'deki çalışanlar ile eşleri başta olmak üzere yaklaşık 1500 kişiyi aşılamayı planlıyor.Aşı uygulanan noktayı ziyaret eden Kastamonu Valisi Avni Çakır, burada yaptığı konuşmada, kent genelinde aşılama çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Çakır, aşının hem çalışanlara hem de eşlerine uygulandığını vurgulayarak, "Buradaki kampanyamız iki gün devam edecek. Talep gelirse bunu uzatabiliriz. Bu kapsamda Kastamonu OSB'de daha önce aşı olan vatandaşlarımızı düştüğümüzde bin kişilik bir hedef kitlemiz var. Eşlerini de devreye soktuğumuzda 1250 - 1500 arasında hedef kitlemiz var. İnşallah yoğun katılımla burada aşılama çalışmaları yapacağız." dedi.
İl genelindeki aşılama çalışmalarına da değinen Çakır, " Kastamonu Sağlık Müdürlüğü olarak şuana kadar 240 bin aşılama gerçekleştirdik. Bunun yaklaşık 140 bini birinci doz aşı. Bu kapsamda ilimiz Türkiye'de mevcut nüfusuna göre en fazla aşılama yapan illerin başında geliyor." diye konuştu.
OSB'deki çalışanlardan Hüseyin Kocaosmanoğlu ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Sağ olsunlar gelip çadırları kurdular. Hem iş kaybı olmadı hem aşımızı olduk. Ailemizi de getirip aşı yaptırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.
Sadık Tarakçı da OSB'ye gelip aşı yapan sağlık personeline teşekkür etti.

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