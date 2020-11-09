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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kastamonu’nun doğal güzellikleri arasında öğrenciler, Ata’ya Özlem klibi çekti

Kastamonu’nun doğal güzellikleri arasında öğrenciler, Ata’ya Özlem klibi çekti

Klibin çekilmesi

Sosyal Medya Öğretmenler Öğretmen Akkale Öğrenciler 

-Detaylar

( KASTAMONU ) -- Öğrenci ve öğretmenlerden duygulandıran 10 Kasım klibi KASTAMONU

- Kastamonu’nun Cide ilçesinde 7 bölgenin temsilcisi 14 öğrenci, büyük önder Gazi Mustafa Kelam Atatürk’ün vefatının 82. yılına özel klip hazırladı. Klip, Cide’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı alanlarda çekildi. Türkiye’nin 7 bölgesinden Kastamonu’nun Cide ilçesine gelen 14 öğrenci, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yılı nedeniyle özel klip hazırladı. Cide Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulu Müzik Öğretmeni Mertcan Korucu öncülüğünde Kastamonu, Bartın, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kırıkkale ve Van’dan gelen 14 öğrenci ile 2 öğretmen, “Ata’ya Özlem” adlı klip hazırladı. Cide’nin doğal güzellikleri ile Gideros Koyu ve Küre Dağları Milli Parkının da yer aldığı klipte öğrenciler, öğrenci ve öğretmenlerin enstrümanları eşliğinde Ata’larına olan özlemlerini klip çekerek dile getirdi. Çekilen klip, sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine kısa sürede büyük beğeni toplandı. Cide Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulu Müzik Öğretmeni Mertcan Korucu, klipte 7 İl’den gelen 14 öğrenci ile 2 öğretmenin yer aldığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü farklı bir şekilde anmak istediklerini kaydetti.
Sosyal medyada paylaştıkları klibin kısa sürede beğeni topladığını aktaran Korucu, “Atamızın aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde ona olan özlem, saygı ve minnet duygumuzu yansıtan klibimizi, Cide’mizin doğal güzellikleriyle bütünleştirerek halkımızla buluşturduk” diye konuştu.
(Vİ-
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