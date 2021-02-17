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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kastamonu’nun 7 ilçesine 3 gündür elektrik verilemiyor

Kastamonu’nun 7 ilçesine 3 gündür elektrik verilemiyor

Ekiplerin çalışması

Yağan Kar Yağışı 

-Yıkılan direklerin çekilmesi
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

-. Kastamonu’da kar yağışı ile birlikte tipinin etkili olduğu bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken ayrıca evlere de elektrik verilemiyor. Kar yağışının etkili olduğu ve yer yer tipi şeklinde yağan kar nedeniyle İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Doğanyurt ve Küre’nin bazı bölgelerine 3 gündür enerji verilemiyor. Enerji nakil hatlarının yıkılmasından kaynaklı bu ilçelere enerji verilemediğinden dolayı çevre illerden nakil edilen 1600 kilowaat’lık jeneratörlerin Kastamonu’ya getirilerek enerji verilemeyen ilçelere gönderildiği öğrenildi. Öte yandan dağıtım firmasına bağlı ekipler, yıkılan enerji nakil hatlarını tekrar çalışır hale getirebilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kesintisiz elektriğin ne zaman verileceği henüz netlik kazanmazken, vatandaşlar bir an önce arızanın giderilerek elektriklerinin gelmesini istedi. (Vİ-RFK
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