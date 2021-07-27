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KASTAMONU - Memurları taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
KASTAMONU - Memurları taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı

KASTAMONU - Memurları taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı

- Kaza yerindeki ekiplerin inceleme yapması - Kaza yapan otobüsteki hasar - Kaza yapan otomobildeki hasar - Otobüsün yıktığı duvar ve ağaçlarMemurları taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da memurları taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 18 kişi yaralandı.Daday ilçesinde çalışan memurların bulunduğu Taner Okudan idaresindeki 37 HD 620 plakalı servis otobüsü, Kastamonu - Daday kara yolu 5. kilometrede, Oğuzhan Akpınaroğlu'nun kullandığı 31 SN 088 plakalı otomobille çarpıştı.Devrilen otobüsün yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarpması nedeniyle duvar ile bahçedeki ağaçlardan bazıları yıkıldı.Kazada biri ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Naro Bild Servis Otobüsü Memur 

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