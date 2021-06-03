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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KASTAMONU - Köpeğin yaya geçidini kullanması MOBESE kamerasına yansıdı

KASTAMONU - Köpeğin yaya geçidini kullanması MOBESE kamerasına yansıdı

- Köpeğin yaya geçidini kullanmasıKöpeğin yaya geçidini kullanması MOBESE kamerasına yansıdıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da köpeğin yolun karşısına geçerken yaya geçidini kullanması dikkati çekti.İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan MOBESE görüntülerinde, Yalçın Caddesi'nde kaldırımda yürüyen köpek, trafik ışığının yayalara yeşil yanmasının ardından diğer insanlarla yaya geçidini kullanıp yolun karşısına geçti.Yolun karşısındaki kaldırıma çıkan köpek, daha sonra yürüyerek görüntüden çıktı.

Trafik Işığı Köpek Kamera Yaya Geçidi 

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