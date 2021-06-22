KASTAMONU - Kafe olarak işletilen tarihi konakta çıkan yangın hasara yol açtı
- Taşköprü Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın yangın hakkında bilgi alması Kastamonu 'da kafe olarak işletilen tarihi konakta çıkan yangın hasara yol açtıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesinde tarihi konakta çıkan yangın kontrol altına alındı.Gizlice Mahallesi'nde Erdal Kuşcu'nun kafe olarak işlettiği ve tarihi eşyaların sergilendiği 3 katlı Gizlice Konağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.Çok sayıda tarihi konağın bulunduğu mahalledeki yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.Bölgeye gelen Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal da olay hakkında bilgi aldı.Yaklaşık 150 yıllık konağın Taşköprü Belediyesine ait olduğu öğrenilirken, hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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