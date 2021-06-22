Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
KASTAMONU - Kafe olarak işletilen tarihi konakta çıkan yangın hasara yol açtı

KASTAMONU - Kafe olarak işletilen tarihi konakta çıkan yangın hasara yol açtı

- Taşköprü Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın yangın hakkında bilgi alması Kastamonu 'da kafe olarak işletilen tarihi konakta çıkan yangın hasara yol açtıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesinde tarihi konakta çıkan yangın kontrol altına alındı.Gizlice Mahallesi'nde Erdal Kuşcu'nun kafe olarak işlettiği ve tarihi eşyaların sergilendiği 3 katlı Gizlice Konağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.Çok sayıda tarihi konağın bulunduğu mahalledeki yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.Bölgeye gelen Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal da olay hakkında bilgi aldı.Yaklaşık 150 yıllık konağın Taşköprü Belediyesine ait olduğu öğrenilirken, hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Altın Yangına Müdahale Trol 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement