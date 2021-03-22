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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KASTAMONU - Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı

KASTAMONU - Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı

- Hasan Kazar'ın köpeği kafasına sıkışan bidonu çıkarması - Hasan Kazar'ın konuşmasıKafası bidona sıkışan köpek kurtarıldıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesinde kafası bidona sıkışan köpek bir vatandaş tarafından kurtarıldı.Alamabatak köyünde ikamet eden Hasan Kazar, koyunları dışarıya çıkardığı esnada, bir köpeğin kafasının bidona sıkıştığını gördü.Yardım ettiği köpeği bidondan kurtaran Kazar, bidonun içinde yemek kırıntılarının olduğunu, köpeğin bunları yemek isterken kafasını sıkıştırmış olabileceğini söyledi.

Köpek 

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