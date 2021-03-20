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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KASTAMONU - Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı

KASTAMONU - Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı

- Köpeğin kurtarılması - Bekçi tarafından köpeğin sevilmesi Kastamonu 'da kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Abana ilçesinde kafası plastik bidona sıkışan köpek, bir bekçi tarafından kurtarıldı.Gece saatlerinde devriye görevini gerçekleştiren bir bekçi, yolda kafasında bidonla gezen köpeği fark etti.Bekçi, köpeği yakalayarak makas ve bıçak yardımıyla bidonu kesti. Kurtarılan köpek, su ve yiyecek verildikten sonra bırakıldı.

Köpek Irak 

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