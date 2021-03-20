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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KASTAMONU - Jandarma, sivil kıyafetle kurallara uymayan sürücüleri denetledi

KASTAMONU - Jandarma, sivil kıyafetle kurallara uymayan sürücüleri denetledi

- Jandarma ekibinin kural ihlali yapan bir minibüsü durdurması - Sivil Jandarma personelinin denetim amacıyla seyahat ettiği minibüsteki yolcuları bilgilendirmesi Kastamonu 'da jandarma, sivil kıyafetle kurallara uymayan sürücüleri denetlediKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da sivil jandarma trafik ekipleri, yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından Bozkurt - Kastamonu ve İnebolu - Kastamonu kara yolunda denetim yapıldı.Sivil kıyafetle minibüs ve otobüslere binen ekipler, sürücülerden birine şerit ihlali, bir diğerine de yolcu indirme bindirme kurallarına aykırı hareketten cezai işlem uyguladı.Trafik ekipleri, sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi ve trafik kuralları hakkında bilgilendirmede de bulundu.

Trafik Kuralları Yolcu Taşımacılığı Şerit İhlali Emniyet Kemeri Sivil Kıyafet 

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