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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
KASTAMONU - İranlı bisiklet tutkunları Karadeniz turunda Kastamonu'ya ulaştı

KASTAMONU - İranlı bisiklet tutkunları Karadeniz turunda Kastamonu'ya ulaştı

- İranlı bisiklet tutkunlarının drone görüntüleri - Bisikletçilerin sahildeki seyriİranlı bisiklet tutkunları Karadeniz turunda Kastamonu 'ya ulaştıKASTAMONU (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da farklı meslek gruplarında çalışan ve Karadeniz'e kıyısı olan bazı ülkeleri gezmek için bir araya gelen 6 bisiklet tutkunu, Kastamonu 'nun İnebolu ilçesine ulaştı.Tahran'dan uçakla İstanbul'a gelen Reza Darvish (35), Moein Ghami (23), Ali Reza Delaram (43), Chasem Shahrbabaki (47), Azim Irannejad (47), Ghodrat Bastani (50) bisikletle 10 Mayıs'ta Karadeniz turuna çıktı.Aralarında profesör, gıda satıcısı, şirket yöneticisinin olduğu 6 arkadaş, İstanbul'dan bisikletleri ile Karadeniz sahil yolunu takip ederek İnebolu'ya ulaştı.Grupta yer alan Reza Darvish, 12 günde yaklaşık 500 kilometre pedal çevirdiklerini belirterek, "Buradan Karadeniz sahil yolunu takip ederek Trabzon'a doğru devam edeceğiz." dedi.
Türkiye'den Gürcistan'a geçeceklerini belirten Darvish, "Türkiye'yi bitirdikten sonra Gürcistan, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan'ın Karadeniz sahillerini turlayacağız. Bulgaristan'dan tekrar Türkiye'ye giriş yaparak İstanbul'a ulaşacağız. Yolculuğumuzu 60 günde tamamlamayı hedefliyoruz. Karadeniz'in tamamını dolaşırken 4 bin 430 kilometre pedal çevireceğiz." diye konuştu.
Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet kullanımı teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade eden Darvish, bu sayede ziyaret ettikleri ülkelerde farklı kültürleri tanıma fırsatı bulduklarını da sözlerine ekledi.

Sahil Yolu Profesör Başkent Bisiklet Bulduk 

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