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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda çığ ve kurtarma tatbikatı yapıldı

KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda çığ ve kurtarma tatbikatı yapıldı

- Kayak merkezinin drone görüntüsü - Jandarma ekiplerine ihbar gelmesi - Kayak yaparken vatandaşların düşmesi - Kurtarma operasyonu yapılması - Yaralıya müdahale edilmesi - Kar motorları - Çığ ihbarının gelmesi - Arama kurtarma köpeği - Çığ altında kalan vatandaşın kurtarılmasıIlgaz Dağı'nda çığ ve kurtarma tatbikatı yapıldıKASTAMONU (AA) - Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde çığ ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı (JAK) ile Kastamonu UMKE ekiplerince gerçekleştirilen tatbikatta, 2 bin 330 metre yüksekliğe sahip kayak merkezinde senaryo gereği iki kayakçı düşerek yaralandı.İhbar üzerine ekipler kar motorlarıyla bölgeye intikal etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kar motorlarına bağlı sedyelerle taşındı.Tatbikatta yine senaryo gereği bir kayakçı çığın altında mahsur kaldı. Bilgi doğrultusunda harekete geçen ekipler, yanlarına arama köpeği Garip'i de alarak kar motorlarıyla bölgeye gitti.Garip tarafından tespit edilen alanda çalışma yürütülerek ulaşılan kazazede, ilk müdahalenin ardından bölgeden tahliye edildi.Ekipler, yaralıları 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

İlk Müdahale Kurtarma Tatbikatı Mahsur Kaldı Kayak Merkezi Harekete Geç 

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